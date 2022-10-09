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Ольга Саладуха о теракте в Запорожье: Невероятная решимость выстоять и отомстить

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Мы обязательно отомстим

Ольга Саладуха о теракте в Запорожье: Невероятная решимость выстоять и отомстить

instagram.com/olga_saladukha

UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка и народный депутат Ольга Саладуха прокомментировала теракт российских фашистов в Запорожье. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Фейсбуке.

"Запорожье… По меньшей мере 12 погибших, 49 пострадавших, из них 6 детей.

Невероятная боль, но и невероятная решимость выстоять и отомстить.

Не простим, расплатимся, Украина победит" – написала она.

Напомним, что на данный момент в Запорожье в результате попадания российских ракет в жилые дома погибли 12 человек, еще около 50 получили ранения.

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В статье: Ольга Саладуха
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