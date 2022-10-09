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Ольга Саладуха о теракте в Запорожье: Невероятная решимость выстоять и отомстить
Мы обязательно отомстим
instagram.com/olga_saladukha
Украинская легкоатлетка и народный депутат Ольга Саладуха прокомментировала теракт российских фашистов в Запорожье. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Фейсбуке.
"Запорожье… По меньшей мере 12 погибших, 49 пострадавших, из них 6 детей.
Невероятная боль, но и невероятная решимость выстоять и отомстить.
Не простим, расплатимся, Украина победит" – написала она.
Напомним, что на данный момент в Запорожье в результате попадания российских ракет в жилые дома погибли 12 человек, еще около 50 получили ранения.
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