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Определились участницы четвертьфинала женского ЧМ по волейболу
Финал турнира пройдет уже 15 октября
Фото: VolleyMob
Завершился второй групповой этап женского чемпионата мира-2022 по волейболу в Нидерландах и Польше. Теперь известны все сборные-участницы плей-офф турнира.
В первой четвертьфинальной паре – команды Италии (1 победа на ЧМ) и Китая (2 победы). Во второй паре: Бразилия (0) и Япония (3); в третьей: Сербия (1) и Польша (0); в четвертой: США (1) и Турция (0).
Одна из самых титулованных сборных в истории соревнования – команда Кубы – не смогла отобраться даже на первый групповой этап ЧМ-2022. Финалистками же последнего ЧМ были сербки и итальянки. Первые победили со счетом 3:2.
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