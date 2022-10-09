Определились участницы четвертьфинала женского ЧМ по волейболу

Завершился второй групповой этап женского чемпионата мира-2022 по волейболу в Нидерландах и Польше. Теперь известны все сборные-участницы плей-офф турнира.

В первой четвертьфинальной паре – команды Италии (1 победа на ЧМ) и Китая (2 победы). Во второй паре: Бразилия (0) и Япония (3); в третьей: Сербия (1) и Польша (0); в четвертой: США (1) и Турция (0).

Одна из самых титулованных сборных в истории соревнования – команда Кубы – не смогла отобраться даже на первый групповой этап ЧМ-2022. Финалистками же последнего ЧМ были сербки и итальянки. Первые победили со счетом 3:2.