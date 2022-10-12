Эпицентр-Подоляны разгромил Меркур в 1/32 финала Кубка Вызова

В польском городе Блоне стартовал Кубкок Вызова по волейболу среди мужчин. В 1/32 финала украинский клуб "Эпицентр-Подоляны" сыграл с "Меркуром" (Словения).

С самого начала украинский клуб начал задавать темп игры и не хотел сбавлять обороты до самого конца матча. В итоге он завершился победой подолян со счётом 3:0.

Кубок Вызова по волейболу. Мужчины

"Эпицентр-Подоляны" (Украина) – "Меркур" (Словения)

3:0 (25:12, 25:16, 25:18)

Теперь команды сыграют друг с другом 19 октября в Мариборе.