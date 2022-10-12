  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Эпицентр-Подоляны разгромил Меркур в 1/32 финала Кубка Вызова
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эпицентр-Подоляны разгромил Меркур в 1/32 финала Кубка Вызова

Другие виды
(1 голосов)

Не дали ни малейшего шанса

Эпицентр-Подоляны разгромил Меркур в 1/32 финала Кубка Вызова

Новина українською

В польском городе Блоне стартовал Кубкок Вызова по волейболу среди мужчин. В 1/32 финала украинский клуб "Эпицентр-Подоляны" сыграл с "Меркуром" (Словения).

С самого начала украинский клуб начал задавать темп игры и не хотел сбавлять обороты до самого конца матча. В итоге он завершился победой подолян со счётом 3:0.

Кубок Вызова по волейболу. Мужчины
"Эпицентр-Подоляны" (Украина) – "Меркур" (Словения)
3:0 (25:12, 25:16, 25:18)

Теперь команды сыграют друг с другом 19 октября в Мариборе.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эпицентр-Подоляне
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде