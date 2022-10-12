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Эпицентр-Подоляны разгромил Меркур в 1/32 финала Кубка Вызова
Не дали ни малейшего шанса
В польском городе Блоне стартовал Кубкок Вызова по волейболу среди мужчин. В 1/32 финала украинский клуб "Эпицентр-Подоляны" сыграл с "Меркуром" (Словения).
С самого начала украинский клуб начал задавать темп игры и не хотел сбавлять обороты до самого конца матча. В итоге он завершился победой подолян со счётом 3:0.
Кубок Вызова по волейболу. Мужчины
"Эпицентр-Подоляны" (Украина) – "Меркур" (Словения)
3:0 (25:12, 25:16, 25:18)
Теперь команды сыграют друг с другом 19 октября в Мариборе.
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