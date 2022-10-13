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Италия объявила о бойкоте конгресса FIG в поддержку Украины
Итальянцы поддержали нашу страну
Итальянская федерация гимнастики приняла решение бойкотировать конгресс Международной федерации гимнастики (FIG) из-за допуска на мероприятие делегаций из России и Беларуси, сообщает Inside the Games.
"Итальянская федерация гимнастики поддерживает линию, принятую другими европейскими федерациями гимнастики в отношении декларации, согласованной министрами спорта или их эквивалентами из 25 стран Европейского Союза, а также многих неевропейских стран, с одобрения Итальянского олимпийского комитета. Федерация полностью солидарна с Украинской федерацией гимнастики и заявляет, что не будет принимать участия в 84-м конгрессе FIG", — говорится в письме итальянской федерации.
Италия стала шестой страной, объявившей о бойкоте. Ранее это сделали Украина, Норвегия, Польша, Эстония и Литва.
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