Италия объявила о бойкоте конгресса FIG в поддержку Украины

Итальянская федерация гимнастики приняла решение бойкотировать конгресс Международной федерации гимнастики (FIG) из-за допуска на мероприятие делегаций из России и Беларуси, сообщает Inside the Games.

"Итальянская федерация гимнастики поддерживает линию, принятую другими европейскими федерациями гимнастики в отношении декларации, согласованной министрами спорта или их эквивалентами из 25 стран Европейского Союза, а также многих неевропейских стран, с одобрения Итальянского олимпийского комитета. Федерация полностью солидарна с Украинской федерацией гимнастики и заявляет, что не будет принимать участия в 84-м конгрессе FIG", — говорится в письме итальянской федерации.

Италия стала шестой страной, объявившей о бойкоте. Ранее это сделали Украина, Норвегия, Польша, Эстония и Литва.