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Итальянский гонщик обновил мировой рекорд по велотреку
Филиппо Ганна первым в истории выехал из 4 минут в гонке преследования
Фото: CyclingTips
Итальянец Филиппо Ганна обновил мировой рекорд в гонке преследования на чемпионате мира-2022. В финале соревнования ему удалось стать первым велогонщиком в истории дисциплины, который выехал из четырех минут.
В решающем раунде Ганна соревновался с другим итальянцем – Джонатаном Миланом. В прошлом году они вместе взяли командное золото Олимпийских игр. Однако сегодня Филиппо уничтожил партнера по сборной Италии, опередив его на 0.292 секунды.
Таким образом, Ганна уже четырежды обновлял мировой рекорд в гонке преследования. Также у него теперь три мировых рекорда в мужском велотреке: время в индивидуальной гонке преследования, самая длинная дистанция в часовой гонке и время в командной гонке преследования.
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