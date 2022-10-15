Итальянский гонщик обновил мировой рекорд по велотреку

Итальянец Филиппо Ганна обновил мировой рекорд в гонке преследования на чемпионате мира-2022. В финале соревнования ему удалось стать первым велогонщиком в истории дисциплины, который выехал из четырех минут.

В решающем раунде Ганна соревновался с другим итальянцем – Джонатаном Миланом. В прошлом году они вместе взяли командное золото Олимпийских игр. Однако сегодня Филиппо уничтожил партнера по сборной Италии, опередив его на 0.292 секунды.

Таким образом, Ганна уже четырежды обновлял мировой рекорд в гонке преследования. Также у него теперь три мировых рекорда в мужском велотреке: время в индивидуальной гонке преследования, самая длинная дистанция в часовой гонке и время в командной гонке преследования.