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Финских лыжников будут штрафовать на 150 тысяч евро за допинг

Другие виды
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Изначально планировали на 500 тысяч

Финских лыжников будут штрафовать на 150 тысяч евро за допинг

Фото: Halti

UA-Футбол
Новина українською

Федерация лыжного спорта Финляндии ввела новые штрафы для спортсменов за использование допинга. Новая сумма составляет 150 тысяч евро.

Ранее штраф составлял 100 тысяч, но федерация была намерена повысить его до 500. Однако, после отказа лыжников подписывать контракты с организацией на таких условиях, был достигнут компромисс. Глава федерации Исмо Хамаляйнен заявил:

"В лыжном спорте или других видах у нас не должно быть ситуаций, когда даже обсуждаем штрафы за использование допинга. Положение должно быть таким, чтобы ни один спортсмен даже не подумал об использовании допинга как возможности. И тогда размер штрафа ни для кого не будет иметь значения".

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В статье: Финляндия горнолыжный спорт
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