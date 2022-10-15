Финских лыжников будут штрафовать на 150 тысяч евро за допинг

Федерация лыжного спорта Финляндии ввела новые штрафы для спортсменов за использование допинга. Новая сумма составляет 150 тысяч евро.

Ранее штраф составлял 100 тысяч, но федерация была намерена повысить его до 500. Однако, после отказа лыжников подписывать контракты с организацией на таких условиях, был достигнут компромисс. Глава федерации Исмо Хамаляйнен заявил:

"В лыжном спорте или других видах у нас не должно быть ситуаций, когда даже обсуждаем штрафы за использование допинга. Положение должно быть таким, чтобы ни один спортсмен даже не подумал об использовании допинга как возможности. И тогда размер штрафа ни для кого не будет иметь значения".