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Сербия защитила чемпионство мира в женском волейболе. В финале вынесли бразильянок 3:0
На прошлом ЧМ обыграли сборную Италии
Фото: VolleyMob
Женская сборная Сербии обыграла команду Бразилии в финале чемпионата мира-2022 по волейболу со счетом 3:0 (24:26, 22:25, 17:25). Таким образом, сербкам удалось защитить свой титул чемпионок мира.
На предыдущем ЧМ сборная Сербии в финале обыграла Италию со счетом 3:2. Теперь Сербия является одной из самых успешных команд в истории турнира – ведь больше побед (3) только у Японии и Кубы. По две победы на ЧМ также у РФ и Китая.
В матче за третье место победу одержала сборная Италии, обыгравшая американок со счетом 3:0 (25:20, 25:15, 27:25). В последний раз сборная США попадала в топ-4 команд на женском ЧМ по волейболу еще в 2014 году – тогда американки и стали победительницами.
Чемпионат мира по волейболу
Финал
Сербия – Бразилия 3:0
(26:24|25:22|25:17)
Матч за 3 место
Италия – США 3:0
(25:20|25:15|27:25)
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