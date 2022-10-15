Сербия защитила чемпионство мира в женском волейболе. В финале вынесли бразильянок 3:0

Женская сборная Сербии обыграла команду Бразилии в финале чемпионата мира-2022 по волейболу со счетом 3:0 (24:26, 22:25, 17:25). Таким образом, сербкам удалось защитить свой титул чемпионок мира.

На предыдущем ЧМ сборная Сербии в финале обыграла Италию со счетом 3:2. Теперь Сербия является одной из самых успешных команд в истории турнира – ведь больше побед (3) только у Японии и Кубы. По две победы на ЧМ также у РФ и Китая.

В матче за третье место победу одержала сборная Италии, обыгравшая американок со счетом 3:0 (25:20, 25:15, 27:25). В последний раз сборная США попадала в топ-4 команд на женском ЧМ по волейболу еще в 2014 году – тогда американки и стали победительницами.

Чемпионат мира по волейболу

Финал

Сербия – Бразилия 3:0

(26:24|25:22|25:17)

Матч за 3 место

Италия – США 3:0

(25:20|25:15|27:25)