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Украинец Колмаков – первый в истории чемпион мира по паркуру
Поздравляем, просто великолепно
twitter.com/gymnastics
Украинский спортсмен Богдан Колмаков стал первым в истории чемпионом мира по паркуру.
Этот мундиаль, ставший первым в истории, прошел в японском Токио.
Наш спортсмен в финале опередил представителя Италии Андреа Консолини (серебро) и голландца Тангу ван Шигена (бронза).
Отметим, что паркур – вид спорта, основанный на скоростном перемещении и преодолении препятствий. Ожидается, что в будущем паркур будет включен в программу Олимпиады.
Напомним, что в сентябре Колмаков завоевал золото на этапе Кубка мира в Софии (Болгария).
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