Украинец Колмаков – первый в истории чемпион мира по паркуру

Украинский спортсмен Богдан Колмаков стал первым в истории чемпионом мира по паркуру.

Этот мундиаль, ставший первым в истории, прошел в японском Токио.

Наш спортсмен в финале опередил представителя Италии Андреа Консолини (серебро) и голландца Тангу ван Шигена (бронза).

Отметим, что паркур – вид спорта, основанный на скоростном перемещении и преодолении препятствий. Ожидается, что в будущем паркур будет включен в программу Олимпиады.

Напомним, что в сентябре Колмаков завоевал золото на этапе Кубка мира в Софии (Болгария).