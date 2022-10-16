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Украина проиграла Румынии во втором матче отбора на ЧЕ по гандболу
У сборной по-прежнему два очка
Фото: Getty Images
Сборная Украины по гандболу сыграла второй матч в квалификации на чемпионат Европы-2024 в Германии. В первом матче национальная команда обыграла сборную Фарерских островов со счетом 29:25.
Сегодня же Украина проиграла сборной Румынии со счетом 26:34. Таким образом, теперь у трёх сборных из отборочной группы 4 по два очка. Ведь по одному разу также побеждали сборные Австрии и Румынии.
На предстоящий турнир уже успели отобраться четыре сборные: Германии (как хозяева соревнования), Испании и Швеции (как финалисты Евро-22), и Дании (как бронзовые призеры Евро-22).
Квалификация Евро-2024 по гандболу, второй тур
Румыния - Украина 34:26
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