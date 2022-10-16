  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Украина проиграла Румынии во втором матче отбора на ЧЕ по гандболу
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украина проиграла Румынии во втором матче отбора на ЧЕ по гандболу

Другие виды
(1 голосов)

У сборной по-прежнему два очка

Украина проиграла Румынии во втором матче отбора на ЧЕ по гандболу

Фото: Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины по гандболу сыграла второй матч в квалификации на чемпионат Европы-2024 в Германии. В первом матче национальная команда обыграла сборную Фарерских островов со счетом 29:25.

Сегодня же Украина проиграла сборной Румынии со счетом 26:34. Таким образом, теперь у трёх сборных из отборочной группы 4 по два очка. Ведь по одному разу также побеждали сборные Австрии и Румынии.

На предстоящий турнир уже успели отобраться четыре сборные: Германии (как хозяева соревнования), Испании и Швеции (как финалисты Евро-22), и Дании (как бронзовые призеры Евро-22).

Квалификация Евро-2024 по гандболу, второй тур

Румыния - Украина 34:26

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: сборная Украины по гандболу чемпионат Европы по гандболу
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде