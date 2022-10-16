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Сборная Украины по пулевой стрельбе взяла серебро на ЧМ в Каире

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Взяли награду в стрельбе с 50 метров из 3 положений

Сборная Украины по пулевой стрельбе взяла серебро на ЧМ в Каире

Фото: Sportarena

UA-Футбол
Новина українською

Мужская сборная Украины принимает участие в чемпионате мира-2022 по пулевой стрельбе, который проходит в Каире, Египет. Вчера бронзу в стрельбе из пневмопистолета взял Павел Коростылёв.

Сегодня же, в групповом соревновании по стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров из трех положений украинцы смогли взять серебро. В составе команды выступали Алексей Вятчина, Даниил Гринько и Иван Ткаленко.

Единственная команда, выступившая в этой категории лучше Украины – сборная США. Ранее украинские стрелки уже принесли стране две путевки на ОИ-2024. Это удалось Ирине Маловичко и Павлу Коростылеву.

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В статье: пулевая стрельба
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