Пятеро украинцев участвуют в чемпионате России по блицу

Объявлены имена участников чемпионата России по блицу. Среди них – пятеро представителей Украины, а также несколько беларусов.

Среди шахматистов, указанных в качестве представителей Украины:

Илья Дерябин

Евгений Кобылкин

Тимофей Ильин

Анатолий Саввопуло

Антон Ситников

Первые двое участвуют в соревнованиях в составе команды "Киммерия", представляющей оккупированный Крым. Ильин выступает за команду "ЯМАЛ" из Ямало-Ненецкого автономного округа. Саввопуло также представляет оккупированный Крым, но в составе другой команды – "Таврида". Ситников же участвует от "НИУ "БелГу" из Белгородской области.