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Пятеро украинцев участвуют в чемпионате России по блицу
Пятеро бывших украинцев участвуют в чемпионате России по блицу
Объявлены имена участников чемпионата России по блицу. Среди них – пятеро представителей Украины, а также несколько беларусов.
Среди шахматистов, указанных в качестве представителей Украины:
- Илья Дерябин
- Евгений Кобылкин
- Тимофей Ильин
- Анатолий Саввопуло
- Антон Ситников
Первые двое участвуют в соревнованиях в составе команды "Киммерия", представляющей оккупированный Крым. Ильин выступает за команду "ЯМАЛ" из Ямало-Ненецкого автономного округа. Саввопуло также представляет оккупированный Крым, но в составе другой команды – "Таврида". Ситников же участвует от "НИУ "БелГу" из Белгородской области.
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