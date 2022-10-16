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Пятеро украинцев участвуют в чемпионате России по блицу

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Пятеро бывших украинцев участвуют в чемпионате России по блицу

Пятеро украинцев участвуют в чемпионате России по блицу

UA-Футбол
Новина українською

Объявлены имена участников чемпионата России по блицу. Среди них – пятеро представителей Украины, а также несколько беларусов.

Среди шахматистов, указанных в качестве представителей Украины:

  • Илья Дерябин
  • Евгений Кобылкин
  • Тимофей Ильин
  • Анатолий Саввопуло
  • Антон Ситников

Первые двое участвуют в соревнованиях в составе команды "Киммерия", представляющей оккупированный Крым. Ильин выступает за команду "ЯМАЛ" из Ямало-Ненецкого автономного округа. Саввопуло также представляет оккупированный Крым, но в составе другой команды – "Таврида". Ситников же участвует от "НИУ "БелГу" из Белгородской области.

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В статье: шахматы
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