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Женская сборная Украины по волейболу сыграет в отборе на Олимпийские игры-2024

Другие виды
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Украинские спортсменки поборются за право сыграть на Олимпийски играх

Женская сборная Украины по волейболу сыграет в отборе на Олимпийские игры-2024

фото из свободных источников

Новина українською

Президент Федерации волейбола Украины Михаил Мельник сообщил о том, что ФВУ получила письмо от Международной федерации волейбола (FIVB) с официальным приглашением женской сборной Украины принять участие в отборочном турнире к Олимпийским играм-2024.

Шанс квалифицироваться на турнир украинки получили благодаря своей позиции в мировом рейтинге. Сейчас сборная Украины занимает 24 строчку. В отборочном турнире к Играм в Париже как раз сыграют 24 команды.

Напомним, что мужская сборная Украины ранее получила приглашение сыграть в квалификационном турнире к Олимпиаде-2024.

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В статье: женская сборная Украины по волейболу
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