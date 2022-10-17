Женская сборная Украины по волейболу сыграет в отборе на Олимпийские игры-2024

Президент Федерации волейбола Украины Михаил Мельник сообщил о том, что ФВУ получила письмо от Международной федерации волейбола (FIVB) с официальным приглашением женской сборной Украины принять участие в отборочном турнире к Олимпийским играм-2024.

Шанс квалифицироваться на турнир украинки получили благодаря своей позиции в мировом рейтинге. Сейчас сборная Украины занимает 24 строчку. В отборочном турнире к Играм в Париже как раз сыграют 24 команды.

Напомним, что мужская сборная Украины ранее получила приглашение сыграть в квалификационном турнире к Олимпиаде-2024.