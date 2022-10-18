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Галичанка не смогла обыграть Петраковию в 6-м туре польской Суперлиги
Немного не хватило
Фото: Львівський державний університет фізичної культури
Действующий чемпион Украины "Галичанка" уступила "Петрковии" в матче 6-го тура польской Суперлиги.
После первого тайма наша команда была впереди – 13:11, а менее чем за две минуты до конца украинские игроки потеряли свое преимущество.
Польская Суперлига. 6-й тур
"Петрковия" - "Галичанка" 25:22 (11:13)
В турнирной таблице "Галичанка" размещается на 6 месте, имея в активе 9 очков.
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