Павел Коростылев добыл золото на чемпионате мира-2022 с пулевой стрельбы

Украинец Павел Коростылев получил золото на чемпионате мира-2022 в стрельбе из стандартного малокалиберного пистолета на 25 метров.

Напомним, что ранее Коростилев выиграл бронзовую медаль в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

Серебро завоевали Сергей Кулиш и Дарья Тихова в смешанных соревнованиях.

Всего на счету Украины пять медалей.