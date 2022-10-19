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Павел Коростылев добыл золото на чемпионате мира-2022 с пулевой стрельбы

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Для нашей сборной это не последняя награда

Павел Коростылев добыл золото на чемпионате мира-2022 с пулевой стрельбы

Суспільне

Новина українською

Украинец Павел Коростылев получил золото на чемпионате мира-2022 в стрельбе из стандартного малокалиберного пистолета на 25 метров.

Напомним, что ранее Коростилев выиграл бронзовую медаль в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

Серебро завоевали Сергей Кулиш и Дарья Тихова в смешанных соревнованиях.

Всего на счету Украины пять медалей.

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В статье: Павел Коростылев
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Источник:
XSport.ua

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