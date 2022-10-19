Другие виды
Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Павел Коростылев добыл золото на чемпионате мира-2022 с пулевой стрельбы
Для нашей сборной это не последняя награда
Суспільне
Украинец Павел Коростылев получил золото на чемпионате мира-2022 в стрельбе из стандартного малокалиберного пистолета на 25 метров.
Напомним, что ранее Коростилев выиграл бронзовую медаль в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.
Серебро завоевали Сергей Кулиш и Дарья Тихова в смешанных соревнованиях.
Всего на счету Украины пять медалей.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:XSport.ua
Популярное сейчас
- УПЛ. Днепр-1 - Ингулец 2:2. Первая тревога, первая потеря
- Ворскла - Рух: смотреть онлайн, видеотрансляция
- Шахтер - Колос. Анонс и прогноз матча УПЛ на 19 октября 2022
- Сербия защитила чемпионство мира в женском волейболе. В финале вынесли бразильянок 3:0
- Один из лидеров Металлиста 1925 начал встречаться с прелестной ведущей клубных соцсетей. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная жена главной звезды-бомбардира Ренна. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн