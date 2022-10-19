Мария Гангур добыла три золотых медали на чемпионате Европы U23

На чемпионате Европы U23 в Дурресе (Албания) Мария Гангур добыла три золотых медали. Украинка выступала в весовой категории до 64 кг.

Гангур показала лучший результат (98 кг) в рывке и стала первой в толчке (116 кг).

Двоеборье Гангур выиграла с суммой в 214 кг.