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Копилка сборной Украины пополнилась золотом чемпионата мира по пулевой стрельбе

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Надеемся, что эта медаль не последняя

Копилка сборной Украины пополнилась золотом чемпионата мира по пулевой стрельбе

Фото: Львівська міська рада

Новина українською

Украинцы завоевали очередную награду чемпионата мира по пулевой стрельбе, которая продолжается в Египте.

Золото в копилку Украины принесли Юлия Коростылева и Максим Городинец в скоростной стрельбе на дистанции 25 м среди смешанных команд.

В финале украинский дуэт победил представителей Индии. В квалификации индийцы показали лучший результат, однако в решающем матче сильнее оказались Коростылева и Городинец – 16:14.

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В статье: пулевая стрельба
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