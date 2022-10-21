Копилка сборной Украины пополнилась золотом чемпионата мира по пулевой стрельбе

Украинцы завоевали очередную награду чемпионата мира по пулевой стрельбе, которая продолжается в Египте.

Золото в копилку Украины принесли Юлия Коростылева и Максим Городинец в скоростной стрельбе на дистанции 25 м среди смешанных команд.

В финале украинский дуэт победил представителей Индии. В квалификации индийцы показали лучший результат, однако в решающем матче сильнее оказались Коростылева и Городинец – 16:14.