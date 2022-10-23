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Волейбол. Прометей стартовал в чешской Экстралиге с уверенной победы

Другие виды
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Великолепный матч

Волейбол. Прометей стартовал в чешской Экстралиге с уверенной победы

фото - XSPORT.ua

UA-Футбол
Новина українською

Каменский "Прометей" уверенно стартовал в чешской Экстралиге. В первом матче сезона наши девушки одолели местный "Оломоуц".

22 октября. Кутна Гора (Чехия). Sport Hall Klimeska

"Прометей" - "Оломоуц" - 3:0 (25:20, 25:12, 25:19)

"Прометей": Дарья Великоконь (5), Ана-Мария Джонев, Александра Миленко (14), Вики Савар (11), Евгения Хобер, Маргарита Степаненко (9), Анна Артишук, Кима Жаркова, Мирта Грбач, Светлана Дорсман (8), Виктория Даньчак (8), Анастасия Маевская, Кристина Немцева (л), Анастасия Карасева (л). Тренер – Иван Петков

Следующий поединок в рамках чешской Экстралиги украинки проведут 27 октября против команды "Фридек-Мистек".

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В статье: ВК Прометей
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