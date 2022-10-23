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Японский пловец установил новый мировой рекорд

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Томору Хонда поставил новое время на 200 метров баттерфляем

Японский пловец установил новый мировой рекорд

Фото: SwimSwam

UA-Футбол
Новина українською

Японский пловец Томору Хонда побил мировой рекорд по времени на заплыв на 200 метров баттерфляем на короткой воде. Серебряный медалист Олимпийских игр установил свой рекорд на чемпионате Японии-2022 по плаванию.

Предыдущий рекорд принадлежал другому японскому пловцу – Дайе Сето. Примечательно, что сегодня он также принял участие в заплыве, но финишировать смог лишь третьим. Помимо этого, у Сето также есть бронза ОИ и четыре золота ЧМ.

Лучшее время Дайе составляло 1:48.24 минуты, в то время как новый рекорд, поставленный Хондой, составляет 1:46.85 минуты. Серебро же сегодня взял Тэппей Моримото.

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В статье: плавание
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