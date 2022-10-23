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Японский пловец установил новый мировой рекорд
Томору Хонда поставил новое время на 200 метров баттерфляем
Фото: SwimSwam
Японский пловец Томору Хонда побил мировой рекорд по времени на заплыв на 200 метров баттерфляем на короткой воде. Серебряный медалист Олимпийских игр установил свой рекорд на чемпионате Японии-2022 по плаванию.
La course du record du monde de Tomoru Honda ???????? : pic.twitter.com/fq2ybXO1Vf https://t.co/ww1xcdAcic— MR.CARTER (@NelsonCarterJr) October 22, 2022
Предыдущий рекорд принадлежал другому японскому пловцу – Дайе Сето. Примечательно, что сегодня он также принял участие в заплыве, но финишировать смог лишь третьим. Помимо этого, у Сето также есть бронза ОИ и четыре золота ЧМ.
Лучшее время Дайе составляло 1:48.24 минуты, в то время как новый рекорд, поставленный Хондой, составляет 1:46.85 минуты. Серебро же сегодня взял Тэппей Моримото.
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