Мотор уступает на старте Евролиги

В дебютном поединке нового сезона в Европейской гандбольной лиге запорожский "Мотор" потерпел поражение от берлинского "Фюхсе".

Титулованный украинский клуб открыл счет во встрече, но сразу отпустил соперника на расстояние в пять мячей. Ни разу за всю игру запорожцам не удалось восстановить паритет, а максимальное преимущество немецкой команды доходило до двенадцати мячей. В итоге встреча, проходившая в Дюссельдорфе, завершилась победой "Фюхсе" со счетом 38:27.

Напомним, что в этом сезоне "Мотор" базируется в Германии и играет во второй местной Бундеслиге. Команда не будет играть в Лиге чемпионов, а только во втором по статусу гандбольном европейском турнире – Евролиге. Следующий матч запорожцы проведут 1 ноября против "Скандерборга".