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Мотор уступает на старте Евролиги

Другие виды
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Почти без шансов

Мотор уступает на старте Евролиги

Фото: ГК Мотор / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

В дебютном поединке нового сезона в Европейской гандбольной лиге запорожский "Мотор" потерпел поражение от берлинского "Фюхсе".

Титулованный украинский клуб открыл счет во встрече, но сразу отпустил соперника на расстояние в пять мячей. Ни разу за всю игру запорожцам не удалось восстановить паритет, а максимальное преимущество немецкой команды доходило до двенадцати мячей. В итоге встреча, проходившая в Дюссельдорфе, завершилась победой "Фюхсе" со счетом 38:27.

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Напомним, что в этом сезоне "Мотор" базируется в Германии и играет во второй местной Бундеслиге. Команда не будет играть в Лиге чемпионов, а только во втором по статусу гандбольном европейском турнире – Евролиге. Следующий матч запорожцы проведут 1 ноября против "Скандерборга".

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В статье: ГК Мотор (Запорожье)
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