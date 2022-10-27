Женская сборная по волейболу узнала соперниц по квалификации на Олимпиаду-2024

Состоялась жеребьевка команд лицензионного олимпийского турнира.

В отборе сыграют 24 команды, распределенные на три группы из 8 команд. Из каждой группы на Олимпиаду смогут попасть по две лучшие сборные. Еще 5 участников Игр определят по рейтингу ФИВБ и географическому принципу.

По итогам жеребьевки женская сборная Украины попала в группу С.

Группа А: Сербия, Япония (хозяин отбора), Турция, Германия, Канада, Колумбия, Мексика, Перу;

Группа В: Италия, Китай, Доминиканская Республика, Нидерланды, Таиланд, Чехия, Аргентина, Словения.

Группа С: Украина, Бразилия, США, Польша, Бельгия, Болгария, Пуэрто-Рико, Южная Корея.

Лицензионный олимпийский турнир по волейболу пройдет с 16 по 24 сентября 2023 года.