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Женская сборная по волейболу узнала соперниц по квалификации на Олимпиаду-2024
Пожелаем удачи нашей команде
Фото: cev.eu
Состоялась жеребьевка команд лицензионного олимпийского турнира.
В отборе сыграют 24 команды, распределенные на три группы из 8 команд. Из каждой группы на Олимпиаду смогут попасть по две лучшие сборные. Еще 5 участников Игр определят по рейтингу ФИВБ и географическому принципу.
По итогам жеребьевки женская сборная Украины попала в группу С.
Группа А: Сербия, Япония (хозяин отбора), Турция, Германия, Канада, Колумбия, Мексика, Перу;
Группа В: Италия, Китай, Доминиканская Республика, Нидерланды, Таиланд, Чехия, Аргентина, Словения.
Группа С: Украина, Бразилия, США, Польша, Бельгия, Болгария, Пуэрто-Рико, Южная Корея.
Лицензионный олимпийский турнир по волейболу пройдет с 16 по 24 сентября 2023 года.
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