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Барком-Кажаны - Купрум: прямая видеотрансляция матча
Матч стартует в 21:30
28 октября, "Барком-Кажаны" сыграют уже шестой матч в ПлюсЛиге.
В этой встрече украинский клуб сыграет с "Купрумом". Трансляция матча начнется в 21:30 по киевскому времени.
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