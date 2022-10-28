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Сборная Украины вошла в топ-6 по итогам чемпионата мира-2022 по пулевой стрельбе
Неплохой результат
Суспільне
В Каире завершился чемпионат мира-2022 по пулевой стрельбе.
Сборная Украины получила 9 медалей, 3 из которых золотые. Благодаря этому, наша команда заняла шестое место в медальном зачете.
Больше медалей в копилку команды положил Павел Коростылев, суммарно завоевал четыре медали в мужском и смешанном разрядах, включая золотую награду в стрельбе с 25 метров из стандартного пистолета.
Чемпионат мира по шаровой стрельбе.
1. Китай – 28 золотых медалей + 15 серебряных + 15 бронзовых
2. Индия – 12 + 10 + 13
3. Норвегия – 5+2+2
4. Германия – 4 + 2 + 7
5. Южная Корея – 3+5+6
6. Украина – 3 + 3 + 3
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