Сборная Украины вошла в топ-6 по итогам чемпионата мира-2022 по пулевой стрельбе

В Каире завершился чемпионат мира-2022 по пулевой стрельбе.

Сборная Украины получила 9 медалей, 3 из которых золотые. Благодаря этому, наша команда заняла шестое место в медальном зачете.

Больше медалей в копилку команды положил Павел Коростылев, суммарно завоевал четыре медали в мужском и смешанном разрядах, включая золотую награду в стрельбе с 25 метров из стандартного пистолета.

Чемпионат мира по шаровой стрельбе.

1. Китай – 28 золотых медалей + 15 серебряных + 15 бронзовых

2. Индия – 12 + 10 + 13

3. Норвегия – 5+2+2

4. Германия – 4 + 2 + 7

5. Южная Корея – 3+5+6

6. Украина – 3 + 3 + 3