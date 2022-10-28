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Анастасия Чижевская принесла бронзу в первый день молодежного чемпионата Европы-2022 по дзюдо
Неплохой результат
Фото: ФДУ
В первый соревновательный день молодежного чемпионата Европы-2022 по дзюдо украинка Анастасия Чижевская завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 57 кг.
В 1/2 финала турнира украинка не смогла справиться с турчанкой Гасрет Бозкурт, поэтому попала в бронзовый финал, где победила итальянку Карлотту Аванзато.
Стоит отметить, что на пути к полуфиналу Чижевская победила спортсменок из Словении, Сербии и Австрии.
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Источник:XSport.ua
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