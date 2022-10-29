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Ольга Харлан снялась в фотосессии для журнала Vogue

Другие виды
(1 голосов)

Украинка непревзойденная

Ольга Харлан снялась в фотосессии для журнала Vogue

Red Bull Content Pool / Vadym Herasymenko / Wheel Bree

UA-Футбол
Новина українською

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан снялась в фотосессии для известного журнала Vogue. Об этом сама спортсменка сообщила на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее Элина Свитолина показала фото с дочерью на прогулке.

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В статье: Ольга Харлан
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