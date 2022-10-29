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Шахматы. Сестры Музычук сыграли ничьи в третьем матче четвертьфинала Турнира претенденток
Остался последний шанс
фото - isport.ua
Мария и Анна Музычук не сумели отыграться в третьих партиях матчей 1/4 финала на Турнире претенденток по шахматам, который проходит в эти дни в Монако.
Анна (черные) сыграла ничью против представительницы Индии Хампи Коннеру (белые). Мария (черные) упустила прекрасную возможность обыграть Лей Тинцзе (белые) и сравнять счет. Партия закончилась вничью на 60-м ходе.
Таким образом, обе сестры Музычук уступают со счетом 1:2. Последние 4 партии запланированы на 29 октября. Украинским шахматисткам нужна только победа белым цветом, чтобы перевести определение победителя на тай-брейк. Победители этих пар встретятся в полуфинале.
Турнир претенденток 2022 года.
1/4 финала. Партии 3, 28 октября
Хампи Конера (Индия) – Анна Музычук (Украина) – 0.5:0.5 (общий счет – 2:1)
Лей Тинцзе (Китай) – Мария Музычук (Украина) – 0.5:0.5 (общий счет – 2:1)
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