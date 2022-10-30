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Алексей Новиков выиграл престижный турнир Rogue Invitational Strongman Competition 2022
Поздравляем, отличный результат
Фото: News Story Ukraine
Украинский стронгмен Алексей Новиков выиграл престижный турнир Rogue Invitational Strongman Competition 2022.
По итогам соревнований он набрал 49,5 балла.
Кроме нашего спортсмена, в ТОП 3 вошли Трей Митчел и Митчел Хупер.
За эту победу Новиков заработал 112 108 долларов (самый большой гонорар в карьере).
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