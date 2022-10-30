  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Алексей Новиков выиграл престижный турнир Rogue Invitational Strongman Competition 2022
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Алексей Новиков выиграл престижный турнир Rogue Invitational Strongman Competition 2022

Другие виды
(1 голосов)

Поздравляем, отличный результат

Алексей Новиков выиграл престижный турнир Rogue Invitational Strongman Competition 2022

Фото: News Story Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский стронгмен Алексей Новиков выиграл престижный турнир Rogue Invitational Strongman Competition 2022.

По итогам соревнований он набрал 49,5 балла.

Кроме нашего спортсмена, в ТОП 3 вошли Трей Митчел и Митчел Хупер.

За эту победу Новиков заработал 112 108 долларов (самый большой гонорар в карьере).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Алексей Новиков
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде