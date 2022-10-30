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Dota 2. Tundra разгромила Secret в финале The International 2022
Великолепный матч
Dota 2
Сегодня, 30 октября, состоялся гранд-финал The International 2022 по Dota 2.
Команда "Tundra" в решающем матче победила "Secret" (в составе которой выступает украинец Роман "Resolut1on" Фоминок). Счет встречи 3-0.
Призовой фонд для триумфаторов составит не менее 8,4 млн. дол. (45% от общего призового).
Серебряные призеры заработают не менее 2,4 млн.долл.
The International 2022
30 октября
Гранд-финал
"Tundra" - "Secret" - 3-0
Состав Tundra: Skiter, Nine, 33, Saksa, Sneyking, Aui_2000 (тренер).
Состав Secret: Crystallis, Nisha, Resolut1on, Zayac, Puppey, Heen (тренер).
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