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Dota 2. Tundra разгромила Secret в финале The International 2022

Другие виды
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Великолепный матч

Dota 2. Tundra разгромила Secret в финале The International 2022

Dota 2

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 30 октября, состоялся гранд-финал The International 2022 по Dota 2.

Команда "Tundra" в решающем матче победила "Secret" (в составе которой выступает украинец Роман "Resolut1on" Фоминок). Счет встречи 3-0.

Призовой фонд для триумфаторов составит не менее 8,4 млн. дол. (45% от общего призового).

Серебряные призеры заработают не менее 2,4 млн.долл.

The International 2022

30 октября

Гранд-финал

"Tundra" - "Secret" - 3-0

Состав Tundra: Skiter, Nine, 33, Saksa, Sneyking, Aui_2000 (тренер).

Состав Secret: Crystallis, Nisha, Resolut1on, Zayac, Puppey, Heen (тренер).

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В статье: Dota 2
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