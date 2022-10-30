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Анна Музычук вышла в полуфинал Турнира претенденток по шахматам

Другие виды
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В четвертьфинале обыграла индийскую шахматистку Хампи Конеру

Анна Музычук вышла в полуфинал Турнира претенденток по шахматам

Фото: UATV

UA-Футбол
Новина українською

Украинка Анна Музычук выиграла тай-брейк у индийской шахматистки Хампи Конеру в четвертьфинале Турнира претенденток-2022 в Монако. Теперь украинке предстоит сыграть в полуфинале соревнования.

Первые четыре матча четвертьфинальной стадии завершились двумя победами Музычук, а еще две – Конеру. После этого начался тай-брейк.

В полуфинале Анне Музычук будет противостоять китаянка Лей Тинцзе. Китайская шахматистка сумела обыграть сестру Анны – Марию – в четвертьфинальном этапе.

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В статье: Анна Музычук Мария Музычук шахматы
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