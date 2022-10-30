Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Анна Музычук вышла в полуфинал Турнира претенденток по шахматам
В четвертьфинале обыграла индийскую шахматистку Хампи Конеру
Фото: UATV
Украинка Анна Музычук выиграла тай-брейк у индийской шахматистки Хампи Конеру в четвертьфинале Турнира претенденток-2022 в Монако. Теперь украинке предстоит сыграть в полуфинале соревнования.
Первые четыре матча четвертьфинальной стадии завершились двумя победами Музычук, а еще две – Конеру. После этого начался тай-брейк.
В полуфинале Анне Музычук будет противостоять китаянка Лей Тинцзе. Китайская шахматистка сумела обыграть сестру Анны – Марию – в четвертьфинальном этапе.
Популярное сейчас
- Динамо - Кривбасс: смотреть онлайн, видеотрансляция
- УПЛ. Днепр-1 - Черноморец 1:0. Справились и без переноса
- Мудрик стал первым за последние три года игроком Шахтера, забившим в четырех матчах подряд
- На войне погиб легендарный украинский игрок по американскому футболу
- Шварценеггер встретился с Kalush Orchestra и примерял розовую панаму
- Kalush Orchestra и The Rasmus перепели легендарный хит финской рок-группы. ВИДЕО
Новости по теме
- 15:20 Весь спорт Шахматы. Сестры Музычук сыграли ничьи в третьем матче четвертьфинала Турнира претенденток
- 12:51 Весь спорт Шахматы. Украинские команды берут ничьи в восьмом туре Олимпиады-2022
- 10:19 Весь спорт Шахматы. Олимпиада-2022. Украинские женщины побеждают Нидерланды, мужчины играют ничью с греками