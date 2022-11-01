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"Слава націй і п*****ь російській федерації". ВИДЕО, как Новиков эмоционально отпраздновал победу
Киевлянин снова подтвердил статус одного из самых сильных на планете
фото - roguefitness.com/
В воскресенье, 30 октября, украинский стронгмен Алексей Новиков выиграл престижный турнир Rogue Invitational Strongman Competition 2022, проходивший в Остине, США. 26-летний киевлянин не сдержал эмоций после победы и выкрикнул лозунг, дорогой для абсолютного большинства украинцев.
Отметим, что Алексей Новиков - один из лидеров мирового движения стронгменов. Он неоднократно побеждал на престижных соревнованиях, в частности, в марте 2022 получил титул сильнейшего человека Европы.
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