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Мотор не смог справиться с Скандерборгом в матче Европейской лиги
Украинский клуб далек от идеальных кондиций
Фото: Мотор
1 ноября состоялся матч 2-го тура Европейской лиги по гандболу, в котором "Мотор" Запорожье принимал "Скандерборг" из Орхуса.
Украинский клуб потерпел второе к ряду поражение. Перевес датской команды составил 6 мячей, и в итоге табло зафиксировано поражение "Мотора" (31:37).
Ранее "Мотор" уступил "Фюхсе" Берлин со счетом 27:38.
Дюссельдорф (Германия)
Мотор - Скандерборг 31:37 (16:21)
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