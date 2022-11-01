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Мотор не смог справиться с Скандерборгом в матче Европейской лиги

Другие виды
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Украинский клуб далек от идеальных кондиций

Мотор не смог справиться с Скандерборгом в матче Европейской лиги

Фото: Мотор

Новина українською

​1 ноября состоялся матч 2-го тура Европейской лиги по гандболу, в котором "Мотор" Запорожье принимал "Скандерборг" из Орхуса.

Украинский клуб потерпел второе к ряду поражение. Перевес датской команды составил 6 мячей, и в итоге табло зафиксировано поражение "Мотора" (31:37).

Ранее "Мотор" уступил "Фюхсе" Берлин со счетом 27:38.

Дюссельдорф (Германия)

Мотор - Скандерборг 31:37 (16:21)

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В статье: ГК Мотор (Запорожье)
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