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Женская сборная Украины по гандболу разгромила Люксембург на старте квалификации на ЧМ-2023

Другие виды
(1 голосов)

Наша команда показала потрясающую реализацию

Женская сборная Украины по гандболу разгромила Люксембург на старте квалификации на ЧМ-2023

фото - ФГУ

Новина українською

Женская сборная Украины по гандболу сыграла с Люксембургом в рамках квалификации на ЧМ-2023.

Украинская сборная уверенно справилась с соперницами и одержала победу с преимуществом в 23 мяча (36:13).

Второй поединок против Люксембурга украинская команда сыграет 2 ноября.

Гандбол. Женщины. Квалификация ЧМ-2023

Украина – Люксембург – 36:13 (18:6)

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В статье: сборная Украины по гандболу
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