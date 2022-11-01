Женская сборная Украины по гандболу разгромила Люксембург на старте квалификации на ЧМ-2023

Женская сборная Украины по гандболу сыграла с Люксембургом в рамках квалификации на ЧМ-2023.

Украинская сборная уверенно справилась с соперницами и одержала победу с преимуществом в 23 мяча (36:13).

Второй поединок против Люксембурга украинская команда сыграет 2 ноября.

Гандбол. Женщины. Квалификация ЧМ-2023

Украина – Люксембург – 36:13 (18:6)