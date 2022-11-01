Другие виды
Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Женская сборная Украины по гандболу разгромила Люксембург на старте квалификации на ЧМ-2023
Наша команда показала потрясающую реализацию
фото - ФГУ
Женская сборная Украины по гандболу сыграла с Люксембургом в рамках квалификации на ЧМ-2023.
Украинская сборная уверенно справилась с соперницами и одержала победу с преимуществом в 23 мяча (36:13).
Второй поединок против Люксембурга украинская команда сыграет 2 ноября.
Гандбол. Женщины. Квалификация ЧМ-2023
Украина – Люксембург – 36:13 (18:6)
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- "Завали свой рот, клоун". Милевский взорвался после шутки Василькова про его внешний вид. ФОТО
- Шахтер – РБ Лейпциг. АУДИО онлайн трансляция матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов
- Предложение с 8 нулями. ПСЖ желает приобрести Мудрика - источник
- Накамура – чемпион мира по шахматам Фишера. Магнус Карлсен – на третьем месте
- Шварценеггер встретился с Kalush Orchestra и примерял розовую панаму
- Семейная идиллия. Александр и Влада Зинченко поделились милой фотосессией з дочерью. ФОТО
Новости по теме
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн