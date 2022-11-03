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ПВК Олимп — СК Прометей: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

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Прямая трансляция матча чешской Экстралиги

ПВК Олимп — СК Прометей: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ВК Прометей / Автор неизвестен

Новина українською

3 ноября подопечные Ивана Петкова сыграют матч в чешской Экстралиге. На этот раз соперником стала "Олимпа" (Прага). "Красно-белые" постараются продолжить свое победное шествие, несмотря ни на что.

Чешская Экстралига

3 ноября. Начало 18:00

ПВК Олимп (Прага) - СК Прометей (Слобожанское)

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