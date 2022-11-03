Другие виды
Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ПВК Олимп — СК Прометей: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Прямая трансляция матча чешской Экстралиги
Фото: ВК Прометей / Автор неизвестен
3 ноября подопечные Ивана Петкова сыграют матч в чешской Экстралиге. На этот раз соперником стала "Олимпа" (Прага). "Красно-белые" постараются продолжить свое победное шествие, несмотря ни на что.
Чешская Экстралига
3 ноября. Начало 18:00
ПВК Олимп (Прага) - СК Прометей (Слобожанское)
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Известны потенциальные соперники Руха и Шахтера в плей-офф Юношеской ЛЧ
- Открыт новый скин – летающий орк. Как 72 ОМБр им. Черных Запорожцев добила российский танк
- Невесёлая сказка Шахтёра, свершение Бенфики и возвращение Милана. Главные новости за 2 ноября
- Капитан сборной Украины выиграл Суперкубок Италии по волейболу. Его признали MVP матча
- "Завали свой рот, клоун". Милевский взорвался после шутки Василькова про его внешний вид. ФОТО
- Красотка дня. Как Анна Левандовская поддерживала своего мужа на трибунах Камп Ноу. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн