Гутцайт отреагировал на высказывания Жана Беленюка

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт в эфире программы "Сніданок з 1+1" поделился мыслями о деятельности Сергея Бубки на должности президента Национального олимпийского комитета.

Как вы оцениваете 17 лет Бубки во главе НОК?

"Как оценить, если это один из лучших олимпийских комитетов мира. МОК присудил премию и говорил, что это один из лучших олимпийских комитетов в мире. Как его можно оценить?".

Вчера Жан Беленюк говорил о непрозрачности работы комитета. Что вы скажете об этом?

"Меня родители всегда воспитывали на ценностях к уважению друг к другу, к честной борьбе и человечности, потому что все эти должности проходят, а уважение к взрослым людям и друг к другу – остается. Я не хочу никого обижать, это полностью не соответствует действительности. Все мы знаем, что и как распределяется, кому помогают. Это совсем разные вещи, то, что говорит мой оппонент, это его личное дело. Это все не соответствует действительности. Мне есть многое сказать по поводу того, что вчера вам говорил этот человек. Очень многое".

Так говорите.

"А зачем? Есть уважение друг к другу, есть уважение к происходящему, у нас сейчас война, нужно делать все для победы. Если этот человек говорит – это его личное дело. У него его жизнь только начинается, если она начинается с неуважения к людям".

Напомним, что выборы президента НОК Украины состоятся 17 ноября.