  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Экстралига. Прометей потерпел поражение в матче с Олимпом
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Экстралига. Прометей потерпел поражение в матче с Олимпом

Другие виды
(1 голосов)

Шансы на победу были

Экстралига. Прометей потерпел поражение в матче с Олимпом

Фото: ВК Прометей / Автор неизвестен

Новина українською

В матче чешской женской Экстралиги украинский клуб "Прометей" играл в Праге с местным "Олимпом".

Первая и третья партии получились равными, лишь на последних минутах хозяева брали верх. А вот уже во втором сете преимущество "Олимпа" было более ощутимым 25:16.

Стоит отметить, что для украинской команды это поражение стало первым в новом сезоне.

Свой следующий матч в чемпионате Чехии украинский клуб проведет 6 ноября с командой "Простеев".

Чемпионат Чехии по волейболу. Женщины. Экстралига

"Олимп" (Прага, Чехия) – "Прометей" (Днепропетровская область, Украина)
3:0 (25:23, 25:16, 26:24)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ВК Прометей
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде