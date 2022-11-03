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Экстралига. Прометей потерпел поражение в матче с Олимпом
Шансы на победу были
Фото: ВК Прометей / Автор неизвестен
В матче чешской женской Экстралиги украинский клуб "Прометей" играл в Праге с местным "Олимпом".
Первая и третья партии получились равными, лишь на последних минутах хозяева брали верх. А вот уже во втором сете преимущество "Олимпа" было более ощутимым 25:16.
Стоит отметить, что для украинской команды это поражение стало первым в новом сезоне.
Свой следующий матч в чемпионате Чехии украинский клуб проведет 6 ноября с командой "Простеев".
Чемпионат Чехии по волейболу. Женщины. Экстралига
"Олимп" (Прага, Чехия) – "Прометей" (Днепропетровская область, Украина)
3:0 (25:23, 25:16, 26:24)
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