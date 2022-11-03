Экстралига. Прометей потерпел поражение в матче с Олимпом

В матче чешской женской Экстралиги украинский клуб "Прометей" играл в Праге с местным "Олимпом".

Первая и третья партии получились равными, лишь на последних минутах хозяева брали верх. А вот уже во втором сете преимущество "Олимпа" было более ощутимым 25:16.

Стоит отметить, что для украинской команды это поражение стало первым в новом сезоне.

Свой следующий матч в чемпионате Чехии украинский клуб проведет 6 ноября с командой "Простеев".

Чемпионат Чехии по волейболу. Женщины. Экстралига

"Олимп" (Прага, Чехия) – "Прометей" (Днепропетровская область, Украина)

3:0 (25:23, 25:16, 26:24)