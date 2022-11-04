Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Верняев: Вместо того чтобы дети спокойно тренировались, они прячутся по бункерам
Олимпийский чемпион заявил, что всех, кто причастен, нужно пожизненно убирать из олимпийского вида спорта
Getty Images/Global Images Ukraine
Олимпийский чемпион Рио-2016 по спортивной гимнастике Олег Верняев в Instagram отреагировал на обстрелы россиянами территории Украины.
"У нас сейчас закончился чемпионат города Киева. Вместо того чтобы спокойно наградить детей, нам пришлось все делать в спешке, непонятно как. Потому что конченые решили сделать обстрелы, у нас воздушная тревога.
И каждый раз, когда вы у меня спрашиваете, в чем виноваты российские спортсмены, вот вам и ответ. Вместо того чтобы дети спокойно тренировались, выступали, занимались своей жизнью, они прячутся по бункерам. Пока эти сидят и спокойно живут.
Всех, кто причастен, нужно пожизненно убирать из олимпийского вида спорта.
Популярное сейчас
- Можно просто Зина. Украинские десантники сбили российский Су-30 из зенитной установки
- "Мы убьем их всех". Залужный – об увеличении россиянами интенсивности атак на фронте и взломе личного профиля
- Генштаб ВСУ – о потерях россиян за 3 ноября: Не рекорд, но мощно
- "Слава націй і п*****ь російській федерації". ВИДЕО, как Новиков эмоционально отпраздновал победу
- "Завали свой рот, клоун". Милевский взорвался после шутки Василькова про его внешний вид. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная жена вратаря и одноклубника Малиновского в Аталанте. ФОТО