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Верняев: Вместо того чтобы дети спокойно тренировались, они прячутся по бункерам

Другие виды
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Олимпийский чемпион заявил, что всех, кто причастен, нужно пожизненно убирать из олимпийского вида спорта

Верняев: Вместо того чтобы дети спокойно тренировались, они прячутся по бункерам

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Олимпийский чемпион Рио-2016 по спортивной гимнастике Олег Верняев в Instagram отреагировал на обстрелы россиянами территории Украины.

"У нас сейчас закончился чемпионат города Киева. Вместо того чтобы спокойно наградить детей, нам пришлось все делать в спешке, непонятно как. Потому что конченые решили сделать обстрелы, у нас воздушная тревога.

И каждый раз, когда вы у меня спрашиваете, в чем виноваты российские спортсмены, вот вам и ответ. Вместо того чтобы дети спокойно тренировались, выступали, занимались своей жизнью, они прячутся по бункерам. Пока эти сидят и спокойно живут.

Всех, кто причастен, нужно пожизненно убирать из олимпийского вида спорта.

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В статье: Олег Верняев
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Источник:
XSport.ua

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