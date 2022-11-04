Верняев: Вместо того чтобы дети спокойно тренировались, они прячутся по бункерам

Олимпийский чемпион Рио-2016 по спортивной гимнастике Олег Верняев в Instagram отреагировал на обстрелы россиянами территории Украины.

"У нас сейчас закончился чемпионат города Киева. Вместо того чтобы спокойно наградить детей, нам пришлось все делать в спешке, непонятно как. Потому что конченые решили сделать обстрелы, у нас воздушная тревога.

И каждый раз, когда вы у меня спрашиваете, в чем виноваты российские спортсмены, вот вам и ответ. Вместо того чтобы дети спокойно тренировались, выступали, занимались своей жизнью, они прячутся по бункерам. Пока эти сидят и спокойно живут.

Всех, кто причастен, нужно пожизненно убирать из олимпийского вида спорта.