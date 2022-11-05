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Анна Музычук сыграла третью ничью в полуфинале Турнира претенденток-2022
Все решится в четвертом матче
Фото: UATV
Украинская шахматистка Анна Музычук играет в полуфинале Турнира претенденток-2022.
В третьем матче 1/2 финала соревнований она сыграла третью ничью против своей соперницы Лей Тинцзе.
Победительница всей серии и будущая финалистка турнира определится сегодня, 5 ноября. Девушки проведут заключительный, четвёртый матч. Если и в нем будет зафиксирована ничья, то спортсменки сыграют тай-брейк.
Турнир Претенденток-2022
Анна Музычук (Украина) – Лей Тинцзе (Китай)
1,5:1,5 (0,5:0,5, 0,5:0,5, 0,5:0,5)
Напомним, что победительница Турнира претенденток-2022 получит право на матч за титул чемпионки мира против китаянки Цзюй Вэньцзюнь, которая будет защищать свою корону.
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