Анна Музычук сыграла третью ничью в полуфинале Турнира претенденток-2022

Украинская шахматистка Анна Музычук играет в полуфинале Турнира претенденток-2022.

В третьем матче 1/2 финала соревнований она сыграла третью ничью против своей соперницы Лей Тинцзе.

Победительница всей серии и будущая финалистка турнира определится сегодня, 5 ноября. Девушки проведут заключительный, четвёртый матч. Если и в нем будет зафиксирована ничья, то спортсменки сыграют тай-брейк.

Турнир Претенденток-2022

Анна Музычук (Украина) – Лей Тинцзе (Китай)

1,5:1,5 (0,5:0,5, 0,5:0,5, 0,5:0,5)

Напомним, что победительница Турнира претенденток-2022 получит право на матч за титул чемпионки мира против китаянки Цзюй Вэньцзюнь, которая будет защищать свою корону.