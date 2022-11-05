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Анна Музычук проиграла в полуфинале Турнира претенденток
В финал вышла китаянка Лэй Тинцзе
Фото: UATV
Украинка Анна Музычук потерпела поражение в полуфинале Турнира претенденток. В четвертом матче серии её обыграла китайская шахматистка Лэй Тинцзе. Финальный счет 1,5:2,5.
Первые три партии завершились вничью. Ранее, в четвертьфинале турнира, Тинцзе также обыграла сестру Анны – Марию Музычук.
Победительнице финала турнира претенденток, куда вышла Лэй Тинцзе, предстоит сыграть с чемпионкой мира по шахматам – китаянкой Цзюй Вэньцзюнь. Она удерживает свой титул с 2018 года.
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