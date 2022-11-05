Анна Музычук проиграла в полуфинале Турнира претенденток

Украинка Анна Музычук потерпела поражение в полуфинале Турнира претенденток. В четвертом матче серии её обыграла китайская шахматистка Лэй Тинцзе. Финальный счет 1,5:2,5.

Первые три партии завершились вничью. Ранее, в четвертьфинале турнира, Тинцзе также обыграла сестру Анны – Марию Музычук.

Победительнице финала турнира претенденток, куда вышла Лэй Тинцзе, предстоит сыграть с чемпионкой мира по шахматам – китаянкой Цзюй Вэньцзюнь. Она удерживает свой титул с 2018 года.