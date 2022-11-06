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Волейбол. Барком-Кажаны победили Чарни в очередном туре польской PlusLiga

Другие виды
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Великолепный матч

Волейбол. Барком-Кажаны победили Чарни в очередном туре польской PlusLiga

фото из свободных источников

UA-Футбол
Новина українською

Львовский волейбольный клуб "Барком-Кажаны" выступил в очередном туре польского чемпионата PlusLiga. На этот раз украинская команда одолела коллектив "Чарни" (Радом).

Счет встречи 3-0 (25-20; 25-15; 25-22) в пользу наших ребят.

"Чарни": Себастьян Варда (3), Павел Воицки (1), Маурицио Боргес (8), Бартоломей Лемански (9), Дамиан Шульц (5), Павел Русин (1), Матеуш Масловски (л) - старт; Даниэль Гасьор ( 1), Виктор Новак (2), Мацей Нововсяк (л), Петер Лукасик, Бартош Фиршт (4) Тренер – Яцек Навроцкий.

"Барком-Кажаны": Артем Смоляр (6), Мурат Енипазар (4), Юлиуш Фиркал (16), Владислав Щуров (4), Василий Тупчий (18), Йонас Квален (8), Дмитрий Канаев (л) - старт; Алексей Головень. Тренер - Угис Крастиньш.

Следующий поединок "Кажаны" проведут 13 ноября, а их соперником станут действующие чемпионы Польши, коллектив "Закс" (Кэдзеджин-Козле).

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В статье: ВК Барком-Кажани (Львов)
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