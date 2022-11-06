Федерация велосипедного спорта обвинила Гутцайта в срыве подготовки спортсменов

Федерация велосипедного спорта Украины раскритиковала слова министра молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта, который заявил, что президенты федераций могут пересекать границу во время войны.

"Совершенно непонятно, зачем кандидату на должность главы НОК Украины вводить в заблуждение людей, просмотревших это видео на телеканале "ДОМ".

1. Первую неделю со дня начала полномасштабного вторжения, ни господина Гутцайта, ни главы НОК Украины господина Бубки не было не то, что не видно и не слышно, но вообще было непонятно, в Украине ли они.

2. Информируем, что ни НОК Украины, ни Министерство спорта не выделяли материально-технического ресурса для эвакуации спортсменов и тренеров, особенно из южных и восточных областей.

3. С начала войны министр молодежи блокирует выезды за границу для возможности подготовки и участия в международных рейтинговых соревнованиях ряда спортсменов и тренеров, которые входили в состав Национальной сборной команды от национальной Федерации велосипедного спорта, имели приглашения организаторов и зарегистрированы на соответствующие мероприятия.

4. Самым ужасным проявлением антиспортивных действий было полное игнорирование участия сборной команды Украины в Чемпионате мира по велоспорту на шоссе, состоявшемся в Австралии в конце сентября этого года", - говорится в сообщении.