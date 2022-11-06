Оксана Козина взяла первое золото в истории Украины на ЧМ по парабадминтону

Украинская паралимпийка Оксана Козина приняла участие в чемпионате мира по бадминтону, который прошел в Токио, Япония. Там ей удалось выйти в финал, и в последствии победить.

Соперницей Козиной в решающем матче была представительница Турции Халиме Йилдиз. Оксана проиграла первый гейм, однако вынесла оппонентку в последующих двух.

Таким образом, она принесла Украине первую золотую медаль чемпионата мира по бадминтону в истории страны. Более того, это не только первая золотая медаль для Украины, это вообще первая медаль для представителей страны на ЧМ по бадминтону и парабадминтону.