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Оксана Козина взяла первое золото в истории Украины на ЧМ по парабадминтону
В финале обыграла турецкую бадминтонистку
Фото: News | BWF Olympics
Украинская паралимпийка Оксана Козина приняла участие в чемпионате мира по бадминтону, который прошел в Токио, Япония. Там ей удалось выйти в финал, и в последствии победить.
Соперницей Козиной в решающем матче была представительница Турции Халиме Йилдиз. Оксана проиграла первый гейм, однако вынесла оппонентку в последующих двух.
Таким образом, она принесла Украине первую золотую медаль чемпионата мира по бадминтону в истории страны. Более того, это не только первая золотая медаль для Украины, это вообще первая медаль для представителей страны на ЧМ по бадминтону и парабадминтону.
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