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Игорь Радивилов выиграл бронзу на ЧМ по спортивной гимнастике. Видео

Другие виды
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Это единственная медаль Украины на турнире

Игорь Радивилов выиграл бронзу на ЧМ по спортивной гимнастике. Видео

Фото: Спорт 24

UA-Футбол
Новина українською

Украинец Игорь Радивилов принял участие в чемпионате мира-2022 по спортивной гимнастике, который проходит в Ливерпуле, Великобритания. Более того, ему удалось выйти в финальный этап соревнований по данному виду спорта.

Радивилов сумел добраться до финала турнира на отдельных снарядах. Таким образом, он стал единственным украинцем, кому вообще удалось выйти в финальный этап. Игорь занял четвертое место в квалификации.

Финальное выступление Радивилова на чемпионате мира судьи оценили в 14.733 балла. Этого хватило, дабы занять третье место на турнире и выиграть первую и единственную медаль ЧМ-2022 для Украины – бронзу.

Финал ЧМ-2022 по спортивной гимнастике. Опорный прыжок

  1. Артур Давтян (Армения) – 15.05
  2. Карлос Юло (Филиппины) – 14.95
  3. Игорь Радивилов (Украина) – 14.73
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В статье: спортивная гимнастика Игорь Радивилов
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