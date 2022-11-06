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Игорь Радивилов выиграл бронзу на ЧМ по спортивной гимнастике. Видео
Это единственная медаль Украины на турнире
Фото: Спорт 24
Украинец Игорь Радивилов принял участие в чемпионате мира-2022 по спортивной гимнастике, который проходит в Ливерпуле, Великобритания. Более того, ему удалось выйти в финальный этап соревнований по данному виду спорта.
Радивилов сумел добраться до финала турнира на отдельных снарядах. Таким образом, он стал единственным украинцем, кому вообще удалось выйти в финальный этап. Игорь занял четвертое место в квалификации.
Финальное выступление Радивилова на чемпионате мира судьи оценили в 14.733 балла. Этого хватило, дабы занять третье место на турнире и выиграть первую и единственную медаль ЧМ-2022 для Украины – бронзу.
Финал ЧМ-2022 по спортивной гимнастике. Опорный прыжок
- Артур Давтян (Армения) – 15.05
- Карлос Юло (Филиппины) – 14.95
- Игорь Радивилов (Украина) – 14.73
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