Игорь Радивилов выиграл бронзу на ЧМ по спортивной гимнастике. Видео

Украинец Игорь Радивилов принял участие в чемпионате мира-2022 по спортивной гимнастике, который проходит в Ливерпуле, Великобритания. Более того, ему удалось выйти в финальный этап соревнований по данному виду спорта.

Радивилов сумел добраться до финала турнира на отдельных снарядах. Таким образом, он стал единственным украинцем, кому вообще удалось выйти в финальный этап. Игорь занял четвертое место в квалификации.

Финальное выступление Радивилова на чемпионате мира судьи оценили в 14.733 балла. Этого хватило, дабы занять третье место на турнире и выиграть первую и единственную медаль ЧМ-2022 для Украины – бронзу.

Финал ЧМ-2022 по спортивной гимнастике. Опорный прыжок