Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Верняев: После того, как победим россию у нас будет много работы
Спортсмен также рассказал каким был его город до прихода оккупантов
Олимпийский чемпион Рио-2016 по спортивной гимнастике Олег Верняев в рамках проекта "Спортивный фронт" поделился воспоминаниями о своем родном городе Донецке.
Каким вы помните свой родной украинский Донецк до прихода так называемого "русского мира"?
"Для меня Донецк всегда был ярким и расцветающим городом с мощной историей развития спорта. Вся Донецкая область славилась спортом. Чего только стоит футбольный клуб "Шахтер". Шумный, живой, спортивный, крутой, молодой город. Донецк был, есть и будет украинским".
Что сделаете сразу по возвращении в родной украинский Донецк? И какой, по-вашему мнению, будет наша общая Победа?
У нас будет много работы. В любом случае мы все ждем этого Победного дня, а дальше уже будем развивать нашу любимую страну.
Популярное сейчас
- Заря упустила шанс ситуативно выйти на второе место. Таблица и результаты тура УПЛ
- Десять лет назад Тайсон повторил гол Ван Бастена, играя за Металлист в Лиге Европы - ВИДЕО
- Быстро нашел замену Ванде? Икарди замечен в компании известной турецкой актрисы. ФОТО
- Игорь Радивилов выиграл бронзу на ЧМ по спортивной гимнастике. Видео
- Красотка дня. Соблазнительная вторая половинка лидера полузащиты Фенербахче. ФОТО
- "Завали свой рот, клоун". Милевский взорвался после шутки Василькова про его внешний вид. ФОТО