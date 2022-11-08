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Верняев: После того, как победим россию у нас будет много работы

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Спортсмен также рассказал каким был его город до прихода оккупантов

Верняев: После того, как победим россию у нас будет много работы

Новина українською

Олимпийский чемпион Рио-2016 по спортивной гимнастике Олег Верняев в рамках проекта "Спортивный фронт" поделился воспоминаниями о своем родном городе Донецке.

Каким вы помните свой родной украинский Донецк до прихода так называемого "русского мира"?

"Для меня Донецк всегда был ярким и расцветающим городом с мощной историей развития спорта. Вся Донецкая область славилась спортом. Чего только стоит футбольный клуб "Шахтер". Шумный, живой, спортивный, крутой, молодой город. Донецк был, есть и будет украинским".

Что сделаете сразу по возвращении в родной украинский Донецк? И какой, по-вашему мнению, будет наша общая Победа?

У нас будет много работы. В любом случае мы все ждем этого Победного дня, а дальше уже будем развивать нашу любимую страну.

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В статье: Олег Верняев
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Источник:
1plus1.ua

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