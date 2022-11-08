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Сборную россии допустили на ЧМ-2022 по самбо под нейтральным прапором

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Сборную россии допустили на ЧМ-2022 по самбо под нейтральным прапором

Новина українською

Сборную россии допустили на чемпионат мира-2022 по самбо в Бишкеке под нейтральным флагом.

В традиционном и боевом самбо рашисты заявили 21 спортсмена. Об этом пишет insidethegames.biz.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал отстранить спортсменов и официальных лиц из России и Белоруссии из-за участия их стран в войне в Украине.

Это решение остается в силе и для ЧМ-2022, которое пройдет с 11 ноября по 13 ноября.

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В статье: сборная России
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Источник:
XSport.ua

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