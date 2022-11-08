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Сборную россии допустили на ЧМ-2022 по самбо под нейтральным прапором
Организация пытается заработать денег на крови
Сборную россии допустили на чемпионат мира-2022 по самбо в Бишкеке под нейтральным флагом.
В традиционном и боевом самбо рашисты заявили 21 спортсмена. Об этом пишет insidethegames.biz.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал отстранить спортсменов и официальных лиц из России и Белоруссии из-за участия их стран в войне в Украине.
Это решение остается в силе и для ЧМ-2022, которое пройдет с 11 ноября по 13 ноября.
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Источник:XSport.ua
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