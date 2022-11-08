ПРометей не смог обыграть Хапоэль в первом матче 1/16 финала Кубка вызова

8 ноября состоялся дебютный матч украинского "Прометея" в еврокубках.

В 1/16 финала Кубка Вызова наша команда сыграла с израильским "Хапоэль Мате-Ашером".

Матчи пройдут в Израиле. Стартовые две партии хозяева матча уверенно привели к победе, а вот уже в третий украинский клуб смог продемонстрировать характер. В заключительной партии украинский клуб мог сравнять счет, но этого сделать не удалось и в итоге "Прометей" потерпел поражение.

Ответная встреча состоится 10 ноября.

Кубок вызова. 1/16 финала. Первый матч

"Хапоэль Мате-Ашер" - "Прометей" - 3:1 (25:16, 25:21, 21:25, 25:20)