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ПРометей не смог обыграть Хапоэль в первом матче 1/16 финала Кубка вызова

Другие виды
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Украинский клуб может взять реванш

ПРометей не смог обыграть Хапоэль в первом матче 1/16 финала Кубка вызова

фото из свободных источников

Новина українською

8 ноября состоялся дебютный матч украинского "Прометея" в еврокубках.

В 1/16 финала Кубка Вызова наша команда сыграла с израильским "Хапоэль Мате-Ашером".

Матчи пройдут в Израиле. Стартовые две партии хозяева матча уверенно привели к победе, а вот уже в третий украинский клуб смог продемонстрировать характер. В заключительной партии украинский клуб мог сравнять счет, но этого сделать не удалось и в итоге "Прометей" потерпел поражение.

Ответная встреча состоится 10 ноября.

Кубок вызова. 1/16 финала. Первый матч

"Хапоэль Мате-Ашер" - "Прометей" - 3:1 (25:16, 25:21, 21:25, 25:20)

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В статье: ВК Прометей
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