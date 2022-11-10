 Пршеров - СК Прометей: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 10.11.2022 ⋇ Смотреть волейбол на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол
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Пршеров - СК Прометей: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

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Прямая трансляция матча украинской Суперлиги по баскетболу

Пршеров - СК Прометей: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

фото - XSPORT.ua

Новина українською

10 ноября СК Прометей попытается прервать свою неудачную двухматчевую серию в чешской Экстралиге. В соперниках - команда из одноименного города "Пршеров".

Напомним, что после двух подряд пораженные "красно-белые" опустились на седьмую позицию. В активе подопечных Ивана Петкова шесть баллов и две победы.

Экстралига. Начало матча – 18:00

Пршеров – СК Прометей

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