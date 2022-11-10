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Пршеров - СК Прометей: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Прямая трансляция матча украинской Суперлиги по баскетболу
фото - XSPORT.ua
10 ноября СК Прометей попытается прервать свою неудачную двухматчевую серию в чешской Экстралиге. В соперниках - команда из одноименного города "Пршеров".
Напомним, что после двух подряд пораженные "красно-белые" опустились на седьмую позицию. В активе подопечных Ивана Петкова шесть баллов и две победы.
Экстралига. Начало матча – 18:00
Пршеров – СК Прометей
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