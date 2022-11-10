 Украинец Олег Плотницкий стал самым результативным игроком в матче с Любляной ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Украинец Олег Плотницкий стал самым результативным игроком в матче с Любляной
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украинец Олег Плотницкий стал самым результативным игроком в матче с Любляной

Другие виды
(1 голосов)

Волейболист помог своей команде всухую обыграть соперника

Украинец Олег Плотницкий стал самым результативным игроком в матче с Любляной

Фото: cev.eu / Автор неизвестен

Новина українською

Капитан сборной Украины Олег Плотницкий стал самым результативным игроком поединка первого тура Лиги чемпионов, в котором его "Перуджа" уверенно обыграла словенскую "Любляну".

16 очков Олега помогли итальянцам выиграть матч в трех сетах.

Напомним, что в первом туре группы E его команда также одержала победу.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олег Плотницкий
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде