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Украинец Олег Плотницкий стал самым результативным игроком в матче с Любляной
Волейболист помог своей команде всухую обыграть соперника
Фото: cev.eu / Автор неизвестен
Капитан сборной Украины Олег Плотницкий стал самым результативным игроком поединка первого тура Лиги чемпионов, в котором его "Перуджа" уверенно обыграла словенскую "Любляну".
16 очков Олега помогли итальянцам выиграть матч в трех сетах.
Напомним, что в первом туре группы E его команда также одержала победу.
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