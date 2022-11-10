Украинец Олег Плотницкий стал самым результативным игроком в матче с Любляной

Капитан сборной Украины Олег Плотницкий стал самым результативным игроком поединка первого тура Лиги чемпионов, в котором его "Перуджа" уверенно обыграла словенскую "Любляну".

16 очков Олега помогли итальянцам выиграть матч в трех сетах.

Напомним, что в первом туре группы E его команда также одержала победу.