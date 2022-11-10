СК Прометей деклассировал Пршеров в матче Экстралиги

10 ноября СК "Прометей" вернулся в победный путь, одолев "Пршеров".

Прометей активно начал поединок и повел в счете. Дальше хозяйки немного сократили свое отставание, однако догнать своих оппоненток им все равно не удавалось.

Украинский клуб продолжал действовать раскрепощенно, а в конце партии наши спортсменки потеряли концентрацию, однако это не помешало довести ее до победы — 21:25.

В следующей партии подопечные Петкова буквально шокировали чешек своей игрой и в итоге выиграли – 13:25.

Пршеров, Чехия. 10 ноября

"Пршеров" - СК "Прометей" 0-3 (21:25, 9:25, 13:25)