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СК Прометей деклассировал Пршеров в матче Экстралиги
Отличный матч от сборной Украины
Фото: ВК Прометей / Автор неизвестен
10 ноября СК "Прометей" вернулся в победный путь, одолев "Пршеров".
Прометей активно начал поединок и повел в счете. Дальше хозяйки немного сократили свое отставание, однако догнать своих оппоненток им все равно не удавалось.
Украинский клуб продолжал действовать раскрепощенно, а в конце партии наши спортсменки потеряли концентрацию, однако это не помешало довести ее до победы — 21:25.
В следующей партии подопечные Петкова буквально шокировали чешек своей игрой и в итоге выиграли – 13:25.
Пршеров, Чехия. 10 ноября
"Пршеров" - СК "Прометей" 0-3 (21:25, 9:25, 13:25)
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