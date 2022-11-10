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Андрей Пономарь может перейти во французскую команду Мирового тура
Не только Падун
Фото: segodnya.ua
20-летний украинский велогонщик Андрей Пономарь может перейти во французскую команду Мирового тура "Arkea Samsic". Об этом пишет авторитетный итальянский инсайдер Чиро Сконьямильо.
Сейчас Пономарь выступает за итальянскую команду "Drone Hopper Androni Giocattoli", представляющую второй по силе Проконтинентальный дивизион.
Таким образом, он может стать вторым представителем Украины в элитном дивизионе, Мировом туре.
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