 Андрей Пономарь может перейти во французскую команду Мирового тура ᐉ UA-Футбол
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Андрей Пономарь может перейти во французскую команду Мирового тура

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Андрей Пономарь может перейти во французскую команду Мирового тура

Фото: segodnya.ua

Новина українською

20-летний украинский велогонщик Андрей Пономарь может перейти во французскую команду Мирового тура "Arkea Samsic". Об этом пишет авторитетный итальянский инсайдер Чиро Сконьямильо.

Сейчас Пономарь выступает за итальянскую команду "Drone Hopper Androni Giocattoli", представляющую второй по силе Проконтинентальный дивизион.

Таким образом, он может стать вторым представителем Украины в элитном дивизионе, Мировом туре.

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В статье: Андрей Пономарь
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