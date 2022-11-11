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Харлан заняла 22 строчку в личном первенстве Кубка мира в Алжире
Украинка не смогла преодолеть 1/16 финала
Фото: Red Bull
Украинская саблистка Ольга Харлан стала 22-й в личном первенстве на первом этапе Кубка мира в Алжире.
Наша спортсменка одержала 6 побед в группе и вышла в основную сетку.
В 1/16 Хардан уступила итальянке Мартине Кришио – 14:15.
Соревнования среди мужчин пройдут 12 ноября.
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Источник:Tribuna
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