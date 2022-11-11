 Харлан заняла 22 строчку в личном первенстве Кубка мира в Алжире ᐉ UA-Футбол
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Харлан заняла 22 строчку в личном первенстве Кубка мира в Алжире

Другие виды
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Украинка не смогла преодолеть 1/16 финала

Харлан заняла 22 строчку в личном первенстве Кубка мира в Алжире

Фото: Red Bull

Новина українською

Украинская саблистка Ольга Харлан стала 22-й в личном первенстве на первом этапе Кубка мира в Алжире.

Наша спортсменка одержала 6 побед в группе и вышла в основную сетку.

В 1/16 Хардан уступила итальянке Мартине Кришио – 14:15.

Соревнования среди мужчин пройдут 12 ноября.

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В статье: Ольга Харлан
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Источник:
Tribuna

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