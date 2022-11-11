Прометей всухую обыграл Балту в матче 4-го тура Суперлиги-Дмарт

11 ноября СК "Прометей" принимал СК "Балта" в Суперлиге-Дмарте. Сегодня наша команда без особых проблем одолела сопротивление соперниц.

Именно "Прометей" увереннее начал поединок - 4:1 и ближе к завершению партии обеспечил себе хороший гандикап для триумфа - 25:13.

В следующем отрезке рисунок матча не изменился: "Прометей" доминировал во всех элементах игры и в итоге наша команда снова не дала представительницам "Балты" набрать больше 13 баллов.

Начало третьей партии получилось не столь простым. Коллектив Сергея Кольцова почувствовал ритм встречи и стал навязывать действующим чемпионкам Украины достойную борьбу — 11:16, но благодаря точной подаче и плотному блоку наши спортсменки переломили ход противостояния — 25:20.

Суперлига-Дмарт. 4-й тур

Черновцы. СТК "Маленький Париж". 11 ноября

СК "Прометей" - СК "Балта" 3-0 (25:13, 25:13, 25:20)